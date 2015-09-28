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    ​В Афганистане смертник взорвался во время волейбольного матча, 10 человек погибли

    Во время взрыва в вечернее время молодежь играла на площадке в волейбол

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ На юго-востоке Афганистана в провинции Пактика 10 человек погибли и 35 получили ранения при взрыве бомбы террористом-смертником на волейбольной площадке, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Во время взрыва в вечернее время молодежь играла на площадке в волейбол. По словам полицейских, взрыв произошел в середине матча.

    Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

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