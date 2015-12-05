В Афганистане силы безопасности освободили 60 пленников «Талибана»

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Афганский спецназ при поддержке миссии США освободил 60 заключенных, содержавшихся в устроенном движением «Талибан» тюрьме в южной провинции Гильменд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских военных.Операция была проведена в ночь на четверг, 3 декабря. Тюрьму в районе Навзад, контролируемую экстремистами, атаковали спецназовцы, прибывшие на вертолете. Они выпустили заключенных, среди которых были полицейские, военные и пограничники, отмечает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

При каких обстоятельствах силовики были захвачены в плен, не уточняется. Афганские силы участвовали в боях в Гильменде, где талибы угрожают столице провинции Лашкар-Гах.

Представитель миссии США уточнил, что американские сухопутные войска в операции не участвовали. Он добавил, что американцы обеспечивали разведывательную поддержку и наблюдение за акцией.