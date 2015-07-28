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    В Афганистане ширятся слухи о смерти лидера талибов

    Cлухи исходят от пакистанского журналиста, который лично знаком с муллой Омаром

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Афганистане всё шире распространяются сообщения о возможной смерти лидера афганских талибов муллы Омара.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что эти слухи исходят от известного пакистанского журналиста Рахимулы Юсуфзаи, который лично знаком с муллой Омаром.

    По его словам, неспособность движения Талибан опровергнуть сообщения о смерти своего лидера привела к тому, что несколько известных полевых командиров талибов перешли на сторону джихадистов из группировки "Исламское государство".

    Через два дня должен состояться второй этап переговоров между правительством Афганистана и лидерами талибов.

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