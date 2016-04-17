​В Афганистане с начала года убиты более 160 детей

Баку. 17 Апреля. REPORT.AZ/ Количество жертв среди мирных жителей в Афганистане сохраняется на высоком уровне. За первый квартал 2016 года в ходе боевых действий погибли или пострадали более 600 детей.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Миссии ООН по содействию стране, опубликованном в воскресенье.

В период с января по март всего зафиксировано 600 погибших, включая 161 ребенка, и 1343 раненых, среди них 449 детей. Данные цифры подтверждают, что количество жертв мирных жителей в Афганистане сохраняется на высоком уровне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается уменьшение количества смертей на 13% и увеличение числа пострадавших на 11%. Число погибших и пострадавших среди детей возросло на 29%.