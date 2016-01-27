Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Толчки зафиксированы вблизи границы с Таджикистаном.

Ближайший к эпицентру толчков город Фархар располагается в 20 км к северу. Более крупный город Талукан с населением в 200 тыс. жителей находится в 28 км от эпицентра. В свою очередь, до столицы Таджикистана Душанбе — 218 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.