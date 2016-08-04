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    В Афганистане прогремел взрыв, 1 человек погиб, 9 получили ранения

    Среди пострадавших — глава совета провинции Лагман, который, по версии полиции, и был целью атаки

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ На востоке Афганистана в городе Мехтарлам провинции Лагман прогремел взрыв. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Pajhwok, в результате взрыва один человек погиб, еще девять получили ранения.

    Среди пострадавших — глава  совета этой провинции, который, по версии полиции, и был целью атаки. 

    К настоящему моменту ни одна из действующих в регионе  террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

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