В Афганистане прогремел взрыв, 1 человек погиб, 9 получили ранения

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ На востоке Афганистана в городе Мехтарлам провинции Лагман прогремел взрыв. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Pajhwok, в результате взрыва один человек погиб, еще девять получили ранения.

Среди пострадавших — глава совета этой провинции, который, по версии полиции, и был целью атаки.

К настоящему моменту ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.