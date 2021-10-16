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В Афганистане при столкновении с талибами погибли семь ополченцев

В Афганистане при столкновении с талибами погибли семь ополченцев Вооруженные столкновения между бойцами Фронта национального сопротивления (ФНС) и боевиками радикального движения "Талибан" возобновились в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана.
Другие страны
16 октября 2021 г. 23:14
В Афганистане при столкновении с талибами погибли семь ополченцев

Вооруженные столкновения между бойцами Фронта национального сопротивления (ФНС) и боевиками радикального движения "Талибан" возобновились в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на Афганское исламское агентство, в результате боев погибли не менее семи ополченцев.

По информации агентства, среди погибших оказались два командира ФНС в указанном регионе, а именно Якуб Али Хан Андараби и Имам Нурзад Андараби. В то же время потери понесли и талибы, однако число жертв среди радикалов не уточняется. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

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Версия на азербайджанском языке "Taliban"la müqavimət cəbhəsi arasında toqquşma olub, ölənlər var

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