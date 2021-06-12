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В Афганистане при нападении боевиков погибли участники свадьбы

В Афганистане при нападении боевиков погибли участники свадьбы По меньшей мере пять человек погибли в результате вооруженного нападения в афганской провинции Кабул.
Другие страны
12 июня 2021 г. 10:50
В Афганистане при нападении боевиков погибли участники свадьбы

По меньшей мере пять человек погибли в результате вооруженного нападения в афганской провинции Кабул.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

По данным полиции, вооруженные люди в округе Пагман похитили людей, возвращавшихся со свадебной церемонии, а затем убили. Телеканал сообщил со ссылкой на сотрудника органов безопасности, что среди погибших был бывший командир моджахедов, а остальные жертвы приходились ему родственниками.

Полиция обвинила в случившемся боевиков радикального движения "Талибан". Талибы пока не прокомментировали инцидент.

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