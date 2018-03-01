В Афганистане освободили девять человек из 30 плененных талибами

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Девять из 30 человек, похищенных накануне боевиками радикального движения "Талибан" на юге Афганистана, были освобождены, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Накануне боевики совершили нападение на автобус, двигавшийся по магистрали между провинциями Кандагар и Урузган, и похитили пассажиров. Личности похищенных не были установлены.

Часть похищенных людей была отпущена на свободу в провинции Урузган. Подробности освобождения не сообщаются.