 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Афганистане освободили девять человек из 30 плененных талибами

    Накануне боевики совершили нападение на автобус, ехавший по магистрали между провинциями Кандагар и Урузган, и похитили пассажиров

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Девять из 30 человек, похищенных накануне боевиками радикального движения "Талибан" на юге Афганистана, были освобождены, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Накануне боевики совершили нападение на автобус, двигавшийся по магистрали между провинциями Кандагар и Урузган, и похитили пассажиров. Личности похищенных не были установлены.

    Часть похищенных людей была отпущена на свободу в провинции Урузган. Подробности освобождения не сообщаются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi