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    В Афганистане один военнослужащий НАТО погиб, еще один ранен в результате атаки боевика

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Один военнослужащий НАТО погиб, еще один получил ранения в результате  атаки  боевика в Кабуле. Как передает Report, об этом говорится  в заявлении пресс-службу миссии НАТО "Решительная поддержка".

    "Один военнослужащий США был убит, еще один был ранен в инсайдерской атаке в Кабуле 3 ноября", — говорится в заявлении. 

    Сообщается, что нападавший был незамедлительно убит военнослужащими афганской армии. 

    Пострадавшему военному сейчас оказывают медицинскую помощь, его состояние стабильно. Полиция занимается расследованием инцидента.

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