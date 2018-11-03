В Афганистане один военнослужащий НАТО погиб, еще один ранен в результате атаки боевика

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Один военнослужащий НАТО погиб, еще один получил ранения в результате атаки боевика в Кабуле. Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службу миссии НАТО "Решительная поддержка".

"Один военнослужащий США был убит, еще один был ранен в инсайдерской атаке в Кабуле 3 ноября", — говорится в заявлении.

Сообщается, что нападавший был незамедлительно убит военнослужащими афганской армии.

Пострадавшему военному сейчас оказывают медицинскую помощь, его состояние стабильно. Полиция занимается расследованием инцидента.