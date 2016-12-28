Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Афганистане обезглавили женщину за посещение продуктового магазина без мужа, передает Report со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что инцидент произошел в провинции Сар-э-Пул, значительная часть которой до сих пор находится под контролем боевиков движения "Талибан".

Сообщается, что муж погибшей несколько дней назад покинул страну. При его отсутствии женщина решила сходить за покупками на рынок в селе Латти. На улице ее задержала группа вооруженных мужчин и вскоре убила.

По словам губернатора провинции, женщина стала жертвой боевиков, поскольку нарушила запрет "Талибан" на посещение публичных мест без сопровождения близких родственников мужского пола.

При этом представители "Талибан" заявили о своей непричастности к убийству.