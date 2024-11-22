В Афганистане неизвестные убили 12 прихожан мечети

Неизвестные убили 12 прихожан мечети в северной афганской провинции Баглан.

Неизвестные убили 12 прихожан мечети в северной афганской провинции Баглан.

Как передает Report, об этом сообщил портал Khaama press со ссылкой на источники.

"Источники сообщили, что 12 человек погибли в результате стрельбы, устроенной неизвестными вооруженными лицами в районе Нахрин провинции Баглан", - говорится в материале.

По данным портала, инцидент произошел поздно вечером в четверг в старом городе уездного центра Нахрин, когда группа вооруженных людей ворвалась в святилище "Сайед Пад Шах Ага" и расстреляла мусульман, совершавших намаз.

Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за содеянное.