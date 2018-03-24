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    В Афганистане десять террористов подорвались на собственной мине

    10 террористов погибли и четверо ранены в результате подрыва на собственной мине на территории селения Сархауз уезда Паштун Кут провинции Фарьяб

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ На северо-западе Афганистана десять террористов стали жертвами собственной мины, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    По сведениям военных, 10 террористов погибли и четверо ранены в результате подрыва на собственной мине на территории селения Сархауз уезда Паштун Кут провинции Фарьяб.

    Пресс-центр 209 корпуса афганской национальной армии сообщает, что в результате авианалета самолета A29 на территории селения Худойкул уезда Бильчараг разрушены две укреппозиции боевиков, данные о потерях уточняются.

    Кроме того в результате авиаударов по позициям экстремистов в провинциях Кундуз и Тахар, на северо-востоке страны, убито семь и ранено шесть боевиков.

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