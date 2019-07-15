​В Афганистане более 35 человек погибли в результате авиаударов

Более 35 мирных жителей погибли в ночь на понедельник в результате авиаударов иностранных войск по району Гизаб в центральной провинции Урузган в Афганистане. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил член местного парламента Кудратулла Рахими.

"Более 35 мирных жителей погибли в результате авиаударов в селе Халдж в Гизабском районе", - заявил Рахими.

По словам местных жителей, авиаудары были нанесены после того, как американские войска совершили рейд на укрепительное сооружение группы боевиков движения "Талибан", однако получили отпор.

Источник добавил, что среди погибших был один из старших командиров талибов Мулла Насрулла.