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    ​В Афганистане боевики напали на консульство Индии

    Боевики попытались проникнуть на территорию консульства

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Афганистане неизвестные боевики напали на консульство Индии в городе Мазари-Шариф.

    Как передает Report, передает Reuters со ссылкой на сообщение местных властей.

    В сообщении говорится, что боевики попытались проникнуть на территорию консульства.

    Отмечается, что нападение на консульство было совершено во время проведения спецоперации по ликвидации боевиков, совершивших нападение на военную базу в Индии.

    Данных о погибших и пострадавших нет. Также не уточняется, к какой именно группировке принадлежат боевики.

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