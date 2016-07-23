​В Афганистане 24 июля объявили днем траура в память о погибших при теракте

Баку. 23 Июля. REPORT.AZ/ Президент Афганистана Ашраф Гани объявил 24 июля днем траура по погибшим в теракте в Кабуле.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Толо ньюс".

"Я отомщу тем, кто пролил кровь наших граждан. Этот трагический день я объявляю днем национального траура", - заявил Гани.

Он подчеркнул, что расследованием инцидента занимаются специальная комиссия и генеральный прокурор Афганистана.

По последним данным МВД страны, в результате атаки в Кабуле погибли 80 человек и 231 получил ранения. Как сообщило иранское телевидение, теракт был совершен во время массовой акции протеста народности хазара. Участники демонстрации выражали недовольство планами властей отложить электрификацию провинции Бамиан. Манифестанты обвинили руководство страны и лично президента Ашрафа Гани в дискриминации по национальному признаку.