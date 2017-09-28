В Афганистане 12 силовиков погибли в результате нападения талибов

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 силовиков погибли, четыре получили ранения в результате взрыва в провинции Кандагар на юге Афганистана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Местная полиция сообщила, что нападение произошло в среду в районе, где расположено полицейское управление. Боевики использовали армейский внедорожник Humvee для совершения взрыва.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".