 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Афганистане 12 силовиков погибли в результате нападения талибов

    По меньшей мере 12 силовиков погибли, четыре получили ранения в результате взрыва в провинции Кандагар на юге Афганистана© Getty

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 силовиков погибли, четыре получили ранения в результате взрыва в провинции Кандагар на юге Афганистана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Местная полиция сообщила, что нападение произошло в среду в районе, где расположено полицейское управление. Боевики использовали армейский внедорожник Humvee для совершения взрыва.

    Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi