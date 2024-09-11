В аэропорту в Атланте столкнулись два самолета

Самолет американской авиакомпании Delta Air Lines Airbus A350 крылом задел хвост самолета авиакомпании Endeavour Air CRJ-900 при выруливании на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Атланты, оба самолета получили повреждения.

Самолет американской авиакомпании Delta Air Lines Airbus A350 крылом задел хвост самолета авиакомпании Endeavour Air CRJ-900 при выруливании на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Атланты, оба самолета получили повреждения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Delta Air Lines .

"Крыло Airbus A350, который готовился к вылету... из Атланты в международный аэропорт Токио столкнулось с хвостовой частью Endeavor Air CRJ-900... направлявшегося в Луизиану и находившегося на прилегающей рулежной дорожке", - говорится в сообщении.

По информации авиакомпании, пострадавших нет. Пассажиры были направлены обратно в терминал аэропорта, им будет предложено вылететь другими рейсами.