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В аэропорту в Атланте столкнулись два самолета

В аэропорту в Атланте столкнулись два самолета Самолет американской авиакомпании Delta Air Lines Airbus A350 крылом задел хвост самолета авиакомпании Endeavour Air CRJ-900 при выруливании на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Атланты, оба самолета получили повреждения.
Другие страны
11 сентября 2024 г. 00:33
В аэропорту в Атланте столкнулись два самолета

Самолет американской авиакомпании Delta Air Lines Airbus A350 крылом задел хвост самолета авиакомпании Endeavour Air CRJ-900 при выруливании на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Атланты, оба самолета получили повреждения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Delta Air Lines.

"Крыло Airbus A350, который готовился к вылету... из Атланты в международный аэропорт Токио столкнулось с хвостовой частью Endeavor Air CRJ-900... направлявшегося в Луизиану и находившегося на прилегающей рулежной дорожке", - говорится в сообщении.

По информации авиакомпании, пострадавших нет. Пассажиры были направлены обратно в терминал аэропорта, им будет предложено вылететь другими рейсами.

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