Украина не согласится на закрепление нейтрального статуса в конституции, поскольку такой статус не обеспечит Украине долгосрочных гарантий безопасности.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы ведь сейчас и так не в НАТО. Если нейтральность вообще предполагает, что мы не в НАТО, мы уже в этом статусе находимся. А что тогда сработает на безопасность для нас долгосрочно?", - сказал Зеленский.

Он добавил, что если российская сторона предполагает, что Украина не будет в составе ЕС, то это ошибочное мнение.

"Мы будем, это звучит на всех уровнях. Пока Украина не входит ни в один из союзов. А закрепление нейтральности – это значит, что вы меняете конституцию своего государства, и на это Украина идти не будет", - заключил украинский лидер.

По его словам, американская сторона впервые также поставила перед Украиной вопрос о возможности вступления в НАТО в обмен на выход из Донбасса: "Мы обсуждаем с партнерами целостный пакет безопасности, который нам могут предложить во время переговоров".

Зеленский подчеркнул, что, если американская сторона и другие партнеры по НАТО подтвердят такое предложение, он вынесет его на обсуждение украинского общества. Президент отметил, что не может принять такое решение по своему усмотрению. При этом он отмечает необходимость четко определить, что именно будут предусматривать гарантии безопасности для Украины и как они будут работать на практике.