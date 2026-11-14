В Н-ской воинской части Сухопутных войск проходят очередные учебные сборы с группой военнообязанных, организованные совместно с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу.

Об этом сообщили Report в Минобороны Азербайджана.

Согласно последовательности выполнения мобилизационных мероприятий привлеченные к учебным сборам военнообязанные распределены по военно-учетным специальностям и обеспечены всеми необходимыми средствами обеспечения.

В ходе сборов выполняются действия согласно распорядку дня, с участниками сборов проводятся разъяснительные беседы, до их сведения доводятся требования воинских уставов, военного законодательства и правила безопасности.

С участниками сборов также были проведены занятия по строевой, уставной, общественно-политической и специальной подготовке, выполнены упражнения по огневой подготовке.

Отметим, что основной целью сборов является совершенствование практических навыков военнообязанных, развитие их способностей и умений, а также приобретение ими новых военных знаний.