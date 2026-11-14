В рамках проекта "Места памяти Западного Азербайджана" подготовлено исследование об истории села Ахта на территории современной Армении, опустевшего в результате изгнания азербайджанцев в конце 1980-х годов.

Как сообщает Report, азербайджанское село, в котором до конца 1980-х годов проживали азербайджанцы, в царский и советский периоды носило название Ахта. С 1995 года село входит в состав Вайоцдзорской области Армении.

С середины XVIII века до российского завоевания территория села входила в состав Даралагезского магала Нахчыванского ханства. В период царской России село относилось к Шаруро-Даралагезскому уезду Эриванской губернии.

Согласно камеральному описанию территорий бывших Иреванского и Нахчыванского ханств, составленному в 1829–1832 годах по поручению российских властей, в селе Ахта проживали 187 человек - предки современных азербайджанцев. По статистическим данным царского периода, на которые ссылаются и армянские источники, до 1915 года в селе в разные годы проживали исключительно или преимущественно предки азербайджанцев: в 1873 году - 290 человек, в 1886 году - 304, в 1897 году - 426, а в 1908 и 1914 годах - 458 человек.

В 1918-1920 годах жители села подверглись преследованиям и этническим чисткам со стороны армянских вооруженных формирований, а в июне 1920 года село было захвачено армянскими войсками. В результате этих преследований численность тюркского населения резко сократилась. Согласно переписи населения Советской Армении 1922 года, в селе проживали 129 человек, все - азербайджанцы. В советский период село первоначально входило в состав Пашалуйского района, который впоследствии был переименован сначала в Азизбековский, а затем в Вайкский.

Согласно армянским источникам, азербайджанцы проживали в селе до конца 1980-х годов. В 1926 году здесь был зарегистрирован 131 житель, из них 129 - азербайджанцы, а в 1931 году - 199 азербайджанцев. В результате депортации, проводившейся советскими властями в 1948–1953 годах, в 1952 году 170 азербайджанских жителей села были принудительно переселены в Евлахский район Азербайджана. Несмотря на это, в последующие годы азербайджанское население продолжало проживать в селе: в 1959 году здесь насчитывалось 202 жителя, в 1970 году - 379, а в 1989 году - 251 человек.

В конце 1980-х годов на фоне территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были полностью изгнаны с территории Армянской ССР. После изгнания азербайджанцев в селе поселились армяне, которые впоследствии из-за оползней переселились в соседние населенные пункты. В результате Ахта фактически опустела и пришла в запустение. На сельском кладбище находились каменные зооморфные надгробные памятники, характерные для тюркской погребальной культуры.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводились масштабные полевые исследования по выявлению и документированию объектов азербайджанского наследия. В ходе этих работ в селе было обнаружено азербайджанское кладбище с десятками надгробий, часть которых сохранилась.