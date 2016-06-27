В аэропорту Сингапура при посадке загорелся Boeing 777

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Singapore Airlines загорелся во время экстренной посадки в аэропорту Чанги, куда он был вынужден вернуться из-за проблем с двигателем, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Никто из 222 пассажиров и 19 членов экипажа, находившихся на борту самолета, в результате происшествия не пострадал. Загоревшийся двигатель был потушен сотрудниками чрезвычайных служб сингапурского аэропорта.

Самолет авиакомпании Singapore Airlines вылетел из Сингапура в Милан рано утром в понедельник, через два часа после отправления экипаж узнал о неполадках в двигателе и принял решение вернуться в аэропорт вылета.