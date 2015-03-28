​В аэропорту "Шереметьево" в России столкнулись два самолета

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Два самолета в московском аэропорту "Шереметьево" в субботу задели друг друга крыльями при буксировке на стоянку, пострадавших нет.

Как передает Report, об этом сообщил представитель "Аэрофлота".

Ранее источник в наземных службах аэропорта сообщил о столкновении самолетов при буксировке. По данным источника, один из самолетов был пустым; про другой самолет источник сообщил, что он прибыл из Калининграда. Позднее "Аэрофлот" уточнил, что произошло "небольшое соприкосновение крыльев".

Угрозы жизни пассажиров не было.