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    ​В аэропорту "Шереметьево" в России столкнулись два самолета

    Воздушные судна задели друг друга крыльями

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Два самолета в московском аэропорту "Шереметьево" в субботу задели друг друга крыльями при буксировке на стоянку, пострадавших нет.

    Как передает Report, об этом сообщил представитель "Аэрофлота".

    Ранее источник в наземных службах аэропорта сообщил о столкновении самолетов при буксировке. По данным источника, один из самолетов был пустым; про другой самолет источник сообщил, что он прибыл из Калининграда. Позднее "Аэрофлот" уточнил, что произошло "небольшое соприкосновение крыльев".

    Угрозы жизни пассажиров не было.

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