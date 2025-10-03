Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    В аэропорту Праги принимают меры безопасности из-за угрозы БПЛА

    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 22:27
    В аэропорту Праги принимают меры безопасности из-за угрозы БПЛА

    Профилактические меры безопасности принимаются в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге из-за поступившей по телефону угрозы о запуске БПЛА.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на пресс-секретаря воздушной гавани столицы Денису Гейтманкову сообщило информагентство ČTK .

    "Из-за анонимной угрозы о приближающихся дронах полиция проводит операцию в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела. Аэропорт работает без ограничений", - отметила пресс-секретарь.

    Агентство подчеркивает, что об угрозе нападения БПЛА сообщил по телефону неизвестный, говоривший на английском языке. Из сообщения следует, что звонивший предупредил о направленных к аэропорту "многочисленных дронах".

    Полиция проверяет эту информацию и принимает необходимые меры безопасности по защите аэропорта, которые в данный момент носят чисто профилактический характер. Если угроза подтвердится, то, согласно агентству, немедленно будут закрыты воздушное пространство над ним и ведущие к нему дороги.

    Польша дроны угроза дронов

    Последние новости

    22:27

    В аэропорту Праги принимают меры безопасности из-за угрозы БПЛА

    Другие страны
    22:19

    Белый дом заморозил $2,1 млрд для метро Чикаго

    Другие страны
    22:06

    Премьер Белиза: Президент Азербайджана — сильный лидер, который поддерживает народы мира

    Внешняя политика
    21:52

    Премьер-лига: "Нефтчи" и "Зиря" сыграли вничью в бакинском дерби

    Футбол
    21:50

    Euronews: AIIF 2025 продемонстрировал стремление Азербайджана к диверсификации экономики

    Внешняя политика
    21:35

    Граждане Турции флотилии "Сумуд" могут быть возвращены в страну завтра

    В регионе
    21:14

    США уничтожили в международных водах еще одно судно с наркотиками

    Другие страны
    21:06

    III Игры СНГ: Сборная Азербайджана по волейболу обыграла команду Узбекистана

    Командные
    20:46

    Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем сотрудничества тюркских государств

    Внешняя политика
    Лента новостей