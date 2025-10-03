В аэропорту Праги принимают меры безопасности из-за угрозы БПЛА

Профилактические меры безопасности принимаются в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге из-за поступившей по телефону угрозы о запуске БПЛА.

Как передает Report, об этом со ссылкой на пресс-секретаря воздушной гавани столицы Денису Гейтманкову сообщило информагентство ČTK .

"Из-за анонимной угрозы о приближающихся дронах полиция проводит операцию в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела. Аэропорт работает без ограничений", - отметила пресс-секретарь.

Агентство подчеркивает, что об угрозе нападения БПЛА сообщил по телефону неизвестный, говоривший на английском языке. Из сообщения следует, что звонивший предупредил о направленных к аэропорту "многочисленных дронах".

Полиция проверяет эту информацию и принимает необходимые меры безопасности по защите аэропорта, которые в данный момент носят чисто профилактический характер. Если угроза подтвердится, то, согласно агентству, немедленно будут закрыты воздушное пространство над ним и ведущие к нему дороги.