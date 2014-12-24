Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В аэропорту Оттавы полицейский был укушен мужчиной при задержании, сообщает Report со ссылкой на Газета.ru.

Полицейский вызвал подкрепление для того, чтобы задержать 20-летнего мужчину, который вышел "из-под контроля".

"Полицейский был укушен при попытке ареста", — заявил представитель аэропорта.

По данным медиков, задержанный находился в состоянии бреда. Он был задержан в соответствии с законом об охране психического здоровья и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Укушенный офицер полиции был доставлен в больницу для оценки полученных травм.