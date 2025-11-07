В аэропорту Нью-Дели задержали более 100 рейсов

Международный аэропорт имени Индиры Ганди в Нью-Дели столкнулся с поломкой системы управления воздушным движением (УВД), из-за которой в последние часы были задержаны около 100 рейсов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство PTI.

По словам одного из источников, возникли проблемы с автоматической системой передачи сообщений, которая предоставляет информацию для системы автоматического слежения, формирующей планы полетов.

Крупнейшая индийская авиакомпания Air India опубликовала в X уведомление для пассажиров, указав, что техническая проблема с системой УВД в Дели влияет на выполнение рейсов всех авиакомпаний, приводя к задержкам и увеличению времени ожидания в аэропорту и на борту самолетов.

Пока ведется устранение поломки, авиадиспетчеры составляют планы полетов вручную, используя имеющиеся данные, что занимает много времени и сказывается на работе аэропорта.