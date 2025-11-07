Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    В аэропорту Нью-Дели задержали более 100 рейсов

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 08:45
    В аэропорту Нью-Дели задержали более 100 рейсов

    Международный аэропорт имени Индиры Ганди в Нью-Дели столкнулся с поломкой системы управления воздушным движением (УВД), из-за которой в последние часы были задержаны около 100 рейсов.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство PTI.

    По словам одного из источников, возникли проблемы с автоматической системой передачи сообщений, которая предоставляет информацию для системы автоматического слежения, формирующей планы полетов.

    Крупнейшая индийская авиакомпания Air India опубликовала в X уведомление для пассажиров, указав, что техническая проблема с системой УВД в Дели влияет на выполнение рейсов всех авиакомпаний, приводя к задержкам и увеличению времени ожидания в аэропорту и на борту самолетов.

    Пока ведется устранение поломки, авиадиспетчеры составляют планы полетов вручную, используя имеющиеся данные, что занимает много времени и сказывается на работе аэропорта.

    Индия отмена рейсов Air India Нью-Дели
    Yeni Delhi hava limanında problem yaranıb, 100-dən çox aviareys gecikir
    Delhi airport chaos: Over 100 flights hit due to air traffic control glitch

    Последние новости

    09:23

    ING обновила прогноз по инфляции в Азербайджане на 2025-2026гг.

    Финансы
    09:19

    ING: В 2025–2027гг экономика Азербайджана вырастет в среднем на 2,1%

    Финансы
    09:16

    В аэропортах США из-за шатдауна отменены 700 рейсов

    Другие страны
    09:12

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.11.2025)

    Финансы
    09:03

    Товарооборот КНР и РФ в 2025 году сократился на 9,5%

    Другие страны
    08:55
    Фото

    По меньшей мере трое погибли при обрушении котельной башни в Южной Корее

    Другие страны
    08:45

    В аэропорту Нью-Дели задержали более 100 рейсов

    Другие страны
    08:30
    Видео

    США нанесли удар по еще одному судну с наркотиками в Карибском море

    Другие страны
    08:21

    В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    Лента новостей