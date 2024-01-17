В аэропорту Мюнхена более 250 рейсов отменили из-за последствий циклона "Гертруда"

Администрация аэропорта Мюнхена (федеральная земля Бавария) отменила более 250 рейсов из-за ледяного дождя и гололеда, которые принес с собой циклон "Гертруда".

Администрация аэропорта Мюнхена (федеральная земля Бавария) отменила более 250 рейсов из-за ледяного дождя и гололеда, которые принес с собой циклон "Гертруда".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что больше трети из порядка 650 запланированных рейсов было отменено.

По всему округу Средняя Франкония на западе Баварии, а также во многих других городах и районах земли из-за погодных условий были отменены занятия в школах.

Ранее портал MDR сообщал со ссылкой на Германскую метеорологическую службу, что распространение циклона "Гертруда" приведет 17 и 18 января к "штормовой ситуации из-за снега и ледяного дождя" в большинстве регионов страны. В частности, в центральной части республики ожидаются сильные снегопады, а в некоторых районах - сильный гололед. В этой связи германские метеорологи предупреждают о значительных перебоях в автомобильном и железнодорожном сообщении, а также о возможном падении деревьев под тяжестью осадков на севере и западе страны.