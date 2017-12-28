В аэропорту Мальты самолет бизнес-класса врезался в здание

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В международном аэропорту Мальты частный самолет бизнес-класса Dassault Falcon 7X выехал со стоянки и врезался в здание, сообщает Report со ссылкой на Times of Malta.

По предварительным данным, самолет сдвинулся c места под воздействием сильного ветра.

В здании, куда врезалось воздушное судно, находятся офисы одной из строительных компаний. В момент происшествия людей в офисах не было.

По факту проводится расследование.