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В аэропорту Кабула погибли семь человек

В аэропорту Кабула погибли семь человек По меньшей мере семь человек погибли в аэропорту столицы Афганистана - Кабуле - из-за возникшего во время эвакуации хаоса.
Другие страны
16 августа 2021 г. 19:40
В аэропорту Кабула погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в аэропорту столицы Афганистана - Кабуле - из-за возникшего во время эвакуации хаоса.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских военных.

Отмечается, что в это число входят люди, упавшие с взлетающего самолета.

Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди - предположительно афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.

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Версия на азербайджанском языке Kabil hava limanında 7 nəfər ölüb

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