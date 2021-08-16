В аэропорту Кабула погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в аэропорту столицы Афганистана - Кабуле - из-за возникшего во время эвакуации хаоса.

По меньшей мере семь человек погибли в аэропорту столицы Афганистана - Кабуле - из-за возникшего во время эвакуации хаоса.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских военных.

Отмечается, что в это число входят люди, упавшие с взлетающего самолета.

Ранее афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают люди - предположительно афганцы, которые пытались бежать, зацепившись за шасси.