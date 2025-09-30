В аэропорту Кабула отменены все рейсы из-за отключения интернета
Другие страны
- 30 сентября, 2025
- 12:29
Аэропорт Кабула отменил все рейсы из-за отключения интернета на всей территории Афганистана.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в воздушной гавани.
Так, среди отмененных были рейс авиакомпании Ariana Afghan Airlines в Дубай и рейс авиакомпании Kam Air в Стамбул.
По словам источников, сотрудники аэропорта не были заранее уведомлены об отключении интернета.
Накануне сообщалось о полном отключении интернета в Афганистане. По информации международной службы мониторинга NetBlocks, в стране также нарушена работа телефонной связи.
Последние новости
13:40
Армения надеется на реализацию сторонами плана Трампа по ГазеВ регионе
13:40
Фото
В рамках Азербайджано-узбекского медиафорума прошли обсуждения по этической ответственностиМедиа
13:39
Посол Бразилии: Мы ожидаем участия президента Ильхама Алиева на конференции COP30COP29
13:37
Стубб: Финляндия окажет содействие Дании в защите воздушного пространстваДругие страны
13:34
Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на большей части территории ГазыДругие страны
13:30
Президент и первый вице-президент направили венок на церемонию прощания с Джабиром ИмановымKультурная политика
13:28
Фото
Сборная Азербайджана по човгану одержала вторую победу на III Играх СНГКомандные
13:24
Азербайджан расширяет доступ к медстрахованию для заключенных-иностранцевМилли Меджлис
13:20