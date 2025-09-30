В аэропорту Кабула отменены все рейсы из-за отключения интернета

Аэропорт Кабула отменил все рейсы из-за отключения интернета на всей территории Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в воздушной гавани.

Так, среди отмененных были рейс авиакомпании Ariana Afghan Airlines в Дубай и рейс авиакомпании Kam Air в Стамбул.

По словам источников, сотрудники аэропорта не были заранее уведомлены об отключении интернета.

Накануне сообщалось о полном отключении интернета в Афганистане. По информации международной службы мониторинга NetBlocks, в стране также нарушена работа телефонной связи.