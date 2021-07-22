В аэропорту Дубая столкнулись два самолета

Направлявшийся в Бишкек из Дубая самолет эмиратской низкобюджетной авиакомпании Flydubai столкнулся в четверг рано утром на рулежной дорожке с самолетом бахрейнской авиакомпании Gulf Air, никто не пострадал, но пассажирам пришлось вылететь позднее другими

Направлявшийся в Бишкек из Дубая самолет эмиратской низкобюджетной авиакомпании Flydubai столкнулся в четверг рано утром на рулежной дорожке с самолетом бахрейнской авиакомпании Gulf Air, никто не пострадал, но пассажирам пришлось вылететь позднее другими рейсами.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службах авиакомпаний.

"Рейс Flydubai из международного аэропорта Дубая в международный аэропорт Бишкека вернулся на стоянку 22 июля из-за небольшого инцидента с участием одного из наших самолетов Boeing 737-800 нового поколения и другого самолета на рулежной дорожке. Пассажиры вылетели более поздним рейсом. Flydubai вместе с властями будет расследовать инцидент", - отметил официальный представитель авиаперевозчика.

В свою очередь авиакомпания Gulf Air, национальный авиаперевозчик королевства Бахрейн, подтвердила РИА Новости, что "в международном аэропорту Дубая один из ее самолетов потерпел аварию на земле после того, как другой авиалайнер задел хвост этого самолета".