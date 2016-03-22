​В аэропорту Брюсселя прогремели взрывы, 11 человек погибли, около 20 ранены

Баку. 22 Марта. REPORT.AZ/ Два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя.

Как передает Report, об этом сообщает газета Monde.

Причина пока не установлена. Взрывы произошли в зале вылетов аэропорта, уточняют СМИ.

По данным СМИ, 11 человек погибли, около 20 ранены.

В зале прилетов обрушилась часть потолка, на фасаде здания терминала выбиты стекла, сообщает телеканал RTBF.

Проводится эвакуация пассажиров, она проходит спокойно, сообщил в эфире корреспондент телеканала Sky News, добавив, что "очень мало представителей властей, говорящих, что нужно делать".

Все рейсы отменены. Железнодорожное сообщение с аэропортом приостановлено.

Как сообщает телеканал RTBF, по всей видимости, речь идет о теракте. Правительство Бельгии проводит экстренное совещание в связи со взрывами.