В аэропортах Нью-Йорка отменено большинство рейсов в преддверии снежной бури

Большинство авиарейсов из аэропортов Нью-Йорка и его окрестностей, запланированных на понедельник, отменено в ожидании снежной бури.

Большинство авиарейсов из аэропортов Нью-Йорка и его окрестностей, запланированных на сегодня, отменено в ожидании снежной бури.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов.

В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменены 154 авиарейса, или 72% всех вылетов. Данный показатель в воздушной гавани Ла-Гуардиа достигает 106 рейсов (89%). В международном аэропорту Либерти (соседний штат Нью-Джерси) отменены 162 авиарейса (72%).

В аэропорту расположенного в 4 часах езды от Нью-Йорка Бостона (штат Массачусетс) отменены 56 рейсов (30%).

Больше всего ограничено воздушное сообщение с городами восточного побережья США.