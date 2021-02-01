В аэропортах Нью-Йорка отменено большинство рейсов в преддверии снежной бури

Большинство авиарейсов из аэропортов Нью-Йорка и его окрестностей, запланированных на сегодня, отменено в ожидании снежной бури.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов.
В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменены 154 авиарейса, или 72% всех вылетов. Данный показатель в воздушной гавани Ла-Гуардиа достигает 106 рейсов (89%). В международном аэропорту Либерти (соседний штат Нью-Джерси) отменены 162 авиарейса (72%).
В аэропорту расположенного в 4 часах езды от Нью-Йорка Бостона (штат Массачусетс) отменены 56 рейсов (30%).
Больше всего ограничено воздушное сообщение с городами восточного побережья США.