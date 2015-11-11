В аэропортах Москвы из-за тумана задерживаются десятки рейсов

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Десятки авиарейсов задерживаются в аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным на 11:30 мск, хуже всего ситуация с выполнением рейсов обстоит в Шереметьево. Там на вылет задерживается 12 рейсов, на прилет - 15. Кроме того, отменен прилет двух рейсов.

Немногим лучше ситуация в Домодедово. Там на вылет задерживаются 11 рейсов, еще 2 отменены, с опозданием в российскую столицу прилетят 5 самолетов, один рейс отменен.

Во Внуково в ближайшие часы задержек на вылет не будет, однако с опозданием будут выполнены 6 рейсов.