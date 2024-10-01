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В 2028 году Индия запустит первую миссию по исследованию Венеры

В 2028 году Индия запустит первую миссию по исследованию Венеры Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила о грандиозных планах по изучению планеты Венера. Миссия под названием Shukrayaan-1 (в переводе с санскрита "ukra" означает "Венера") стартует 29 марта 2028 года.
Другие страны
1 октября 2024 г. 16:58
В 2028 году Индия запустит первую миссию по исследованию Венеры

Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила о грандиозных планах по изучению планеты Венера. Миссия под названием Shukrayaan-1 (в переводе с санскрита "ukra" означает "Венера") стартует 29 марта 2028 года.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал India today.

Космическому аппарату потребуется 112 дней для преодоления расстояния до Венеры. Для запуска будет использована мощная ракета-носитель ISRO LVM-3. Согласно планам, орбитальный аппарат достигнет места назначения 19 июля 2028 года.

Правительство Индии утвердило бюджет в размере более 12,3 млрд индийских рупий (около 150 млн долларов) на осуществление этой амбициозной космической миссии.

Индия уже имеет опыт исследования Луны и Марса.

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Версия на английском языке India's Isro announces launch date of ambitious Venus Orbiter Mission

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