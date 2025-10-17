В 2026 году Украина получит более 165 млн евро от Коалиции по разминированию

Коалиция возможностей по разминированию в 2026 году планирует выделить не менее 165 млн евро на обеспечение Украины техникой и оборудованием.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Минобороны Украины.

Отмечается, что такие предварительные договоренности объявлены во время визита в Украину координатора Коалиции, представителя Министерства нацобороны Литвы Роландаса Кишкиса.

"Во время встречи со специалистами Минобороны и Вооруженных сил Украины был проработан проект Операционного плана на 2026 год по имплементации Дорожной карты развития Коалиции. Определено, что средства будут направлены на закупку машин механизированного разминирования, противоминных тральщиков, дистанционных систем разминирования, пикапов, металлоискателей, приборов ночного видения, взрывозащитных костюмов саперов и антидронового оборудования", - говорится в сообщении.

Отметим, что в состав Коалиции входят 23 страны, в том числе США, Канада, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Финляндия и другие.