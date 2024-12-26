В 2024 году более 10 тыс. мигрантов погибли, пытаясь добраться до Испании по морю

Более 10 тыс. мигрантов погибли в 2024 году, пытаясь добраться до Испании морским путем.

Более 10 тыс. мигрантов погибли в 2024 году, пытаясь добраться до Испании морским путем.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом говорится в отчете организации Caminando Fronteras, которая анализирует различные маршруты миграции.

По данным организации, в среднем 30 мигрантов ежедневно погибали в этом году, пытаясь добраться до Испании на лодке. Общее число погибших выросло на 58% по сравнению с прошлым годом.

Среди погибших 1 538 детей и 421 женщина. Самыми смертоносными месяцами были апрель и май.

По данным министерства внутренних дел Испании, более 57 700 мигрантов достигли Испании на лодках до 15 декабря этого года, что примерно на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.