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    ​В 2015 году в Сирии погибли более 55 тыс. человек

    Почти 21 тыс. погибших – гражданские лица, среди них 2574 ребенка

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ В 2015 году в Сирии была задокументирована гибель 55 219 человек.

    Как передает Report, об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

    Почти 21 тыс. погибших – гражданские лица, среди них 2574 ребенка.

    Также среди погибших – более 16 тыс. боевиков разных гражданств и национальностей, входящих в ИГИЛ, "Фронт аль-Нусра" и другие джихадистские организации.

    В правительственной сирийской армии за год погибли 8,8 тыс. солдат.

    По оценкам центра, реальных жертв действий различных сторон конфликта в Сирии примерно на 12 тыс. человек больше, чем было возможно задокументировать.

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