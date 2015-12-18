ЮНИСЕФ: В 2015 году каждый восьмой ребенок появился на свет в зоне конфликта

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В 2015 году более 16 млн. детей родились в конфликтных зонах. Как сообщает Report, об этом говорится в новом докладе ЮНИСЕФ о положении детей в мире.

Авторы новой публикации ЮНИСЕФ отмечают, что в странах, затронутых конфликтами, таких, как Афганистан, Центральноафриканская Республика, Ирак, Южный Судан, Сирия и Йемен новорожденные дети и их матери подвергаются огромным рискам.

В докладе ЮНИСЕФ отмечается, что конфликты, бедность, последствия изменения климата и отсутствие возможностей толкают миллионы людей на опасные путешествия в поисках лучшей жизни.

Только в первые девять месяцев этого года более 200 тыс. детей обратились с заявлением о предоставлении убежища в странах Европейского союза. Они пополнили армию из 30 млн. детей по всему миру, которые покинули свои дома к концу 2014 года также из-за войн, насилия и преследований.

Согласно докладу ЮНИСЕФ, сегодня каждый девятый ребенок в мире живет в странах и районах, находящихся в конфликте. Эти дети сталкиваются с огромными проблемами. Они лишены возможности лечиться и учиться. На сегодняшний день дети составляют почти половину всех людей, живущих в условиях крайней нищеты, хотя их доля в общем населении мира достигает примерно одной трети.