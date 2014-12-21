​ЦИК Узбекистана: явка на выборах составила 78,4%

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Более 78% избирателей проголосовали на 17:00 по местному времени (15:00 мск) на выборах в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов Узбекистана.

Об этом на брифинге сообщила заместитель председателя Центральной избирательной комиссии страны Светлана Артикова, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему времени в голосовании приняли участие 16 млн. 299 тыс. 24 граждан, что составляет 78,4% от общего числа избирателей, внесенных в списки. На данный момент в Центральную избирательную комиссию не поступала информация о каких-либо нарушениях избирательного законодательства", - подчеркнула Артикова.