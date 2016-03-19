​Узбекистан разместил войска на границе с Кыргызстаном

Баку. 19 Марта. REPORT.AZ/ Власти Кыргызстана заявили, что Узбекистан в одностороннем порядке приостановил въезд в страну из Кыргызстана на не менее двух пограничных пунктах пропуска.

Как передает Report, в погранслужбе Кыргызстана сообщили, что Узбекистан 18 марта разместил десятки солдат, два БТР и два военных грузовика на спорном участке границы в районе Ала-Бука.

В ответ Кыргызстан приостановил въезд в страну из Узбекистана на трех пограничных пунктах пропуска, а также инициировали переговоры с узбекскими пограничниками.

Жители узбекского эксклава Сох рассказали, что в настоящее время въезд в эксклав также приостановлен.

Многие пограничные районы в Средней Азии до сих пор имеют споры, которые возникли после распада СССР в 1991 году.