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    ​Узбекистан разместил войска на границе с Кыргызстаном

    В ответ Кыргызстан приостановил работу трех пограничных пунктов пропуска

    Баку. 19 Марта. REPORT.AZ/ Власти Кыргызстана заявили, что Узбекистан в одностороннем порядке приостановил въезд в страну из Кыргызстана на не менее двух пограничных пунктах пропуска.

    Как передает Report, в погранслужбе Кыргызстана сообщили, что Узбекистан 18 марта разместил десятки солдат, два БТР и два военных грузовика на спорном участке границы в районе Ала-Бука.

    В ответ Кыргызстан приостановил въезд в страну из Узбекистана на трех пограничных пунктах пропуска, а также инициировали переговоры с узбекскими пограничниками.

    Жители узбекского эксклава Сох рассказали, что в настоящее время въезд в эксклав также приостановлен.

    Многие пограничные районы в Средней Азии до сих пор имеют споры, которые возникли после распада СССР в 1991 году.

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