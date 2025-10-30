Узбекистан предложил созвать всемирный саммит по профобразованию под эгидой ЮНЕСКО

Узбекистан намерен созвать всемирный саммит по профессиональному образованию, целью которого станет создание международного формата диалога, обмена знаниями и опытом в сфере образования.

Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Глава государства подчеркнул, что Узбекистан также предлагает создать платформу ЮНЕСКО для развития инклюзивного образования детей с особыми потребностями, чтобы обеспечить равный доступ к образованию для всех категорий учащихся.

Кроме того, Мирзиёев выступил с инициативой провести под эгидой ЮНЕСКО международный экспертный форум по этике искусственного интеллекта, который объединит представителей ведущих университетов, педагогических учреждений и научно-исследовательских институтов со всех континентов.