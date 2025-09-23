Uzbekistan Airways покупает у Boeing 22 самолета

Авиакомпания "Uzbekistan Airways" подписала твердый контракт с корпорацией Boeing на поставку 14 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner и еще 8 воздушных судов данного типа в качестве опциона.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу узбекского авиапревозчика.

"Сделка является частью долгосрочной программы модернизации флота и наращивания дальнемагистральных мощностей авиакомпании. Поставки начнутся с 2031 года", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что расширение парка широкофюзеляжных самолетов позволит увеличить пассажирские емкости на ключевых направлениях, повысить устойчивость расписания и гибко развивать сеть маршрутов, соединяя Центральную Азию с Северной Америкой, Европой, Ближним Востоком и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Uzbekistan Airways на протяжении 10 лет успешно эксплуатирует самолеты семейства Boeing 787. Первый 787-8 Dreamliner поступил в парк в 2016 году. "Новый заказ на 787-9 логично дополняет существующий опыт эксплуатации и открывает ещё большие возможности по дальности и пассажироперевозкам", - отмечается в сообщении.

Стоимость сделки превышает $8 млрд.