    Uzbekistan Airways покупает у Boeing 22 самолета

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 12:34
    Uzbekistan Airways покупает у Boeing 22 самолета

    Авиакомпания "Uzbekistan Airways" подписала твердый контракт с корпорацией Boeing на поставку 14 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner и еще 8 воздушных судов данного типа в качестве опциона.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу узбекского авиапревозчика.

    "Сделка является частью долгосрочной программы модернизации флота и наращивания дальнемагистральных мощностей авиакомпании. Поставки начнутся с 2031 года", - говорится в сообщении.

    В компании отметили, что расширение парка широкофюзеляжных самолетов позволит увеличить пассажирские емкости на ключевых направлениях, повысить устойчивость расписания и гибко развивать сеть маршрутов, соединяя Центральную Азию с Северной Америкой, Европой, Ближним Востоком и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

    Uzbekistan Airways на протяжении 10 лет успешно эксплуатирует самолеты семейства Boeing 787. Первый 787-8 Dreamliner поступил в парк в 2016 году. "Новый заказ на 787-9 логично дополняет существующий опыт эксплуатации и открывает ещё большие возможности по дальности и пассажироперевозкам", - отмечается в сообщении.

    Стоимость сделки превышает $8 млрд.

