Увеличилось число жертв наводнений после урагана "Ида"

Число погибших из-за наводнений в США в пятницу возросло до 49 человек.

Число погибших из-за наводнений в США в пятницу возросло до 49 человек.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Associated Press.

Интенсивные осадки обрушились после урагана "Ида" на северо-восток США в среду и четверг, затопив автомобили, станции метро и дома в пяти штатах. Большинство погибших находились в собственных автомобилях, когда на них неожиданно обрушились потоки воды.

По меньшей мере 25 человек погибли в Нью-Джерси и 11 в Нью-Йорке. Наводнения также унесли жизни в Мэриленде, Пенсильвании и Коннектикуте.

Уровень воды в семи реках на северо-востоке достиг рекордной отметки за всю историю наблюдений, сообщил исследователь Дартмутского университета Эван Детье. Дренажные системы не справлялись с таким количеством воды.