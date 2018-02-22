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    Установлена личность бросившего гранату в посольство США в Черногории

    Судя по публикациям в соцсетях, Далибор Яукович был противником вступления Черногории в НАТО© Diplomacy.State.gov

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Ручную гранату во двор посольства США в черногорской Подгорице бросил 43-летний Далибор Яукович, бывший военнослужащий югославской армии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Напомним, что накануне ночью мужчина кинул во двор американского посольства в Подгорице взрывное устройство, предположительно ручную гранату, после чего покончил с собой. Мотив нападения устанавливается.

    На странице Д.Яуковича в Facebook указано, что он был награжден медалью "За заслуги в областях обороны и безопасности" Союзной Республики Югославии.

    Грамоту о награждении подписал тогдашний президент государства Слободан Милошевич. Судя по публикациям, Яукович был противником вступления Черногории в НАТО.

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