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Ущерб США от природных катаклизмов в 2024 году составил $182,7 млрд

Ущерб США от природных катаклизмов в 2024 году составил $182,7 млрд Ущерб США от природных катаклизмов в 2024 году составил $182,7 млрд.
Другие страны
11 января 2025 г. 08:43
Ущерб США от природных катаклизмов в 2024 году составил $182,7 млрд

Ущерб США от природных катаклизмов в 2024 году составил $182,7 млрд.

Как передает Report, об этом сообщается в отчете национальных центров экологической информации (NCEI) NOAA.

Уточняется, что в 2024 году произошло 27 погодных и климатических катастроф с ущербом не менее $1 млрд. В этих катастрофах погибли 568 человек, что является восьмым по величине показателем катастроф за последние 45 лет. Стоимость ликвидации последствий природных катаклизмов 2024 года составила приблизительно $182,7 млрд.

Согласно отчету, 2024 год занимает четвертое место по стоимости за всю историю наблюдений, уступая 2017 году ($395,9 млрд), 2005 году ($268,5 млрд) и 2022 году ($183,6 млрд).

За 2024 год в США произошли: два зимних шторма/волны холода (на северо-западе и в центральной/южной части США в середине января), лесной пожар (пожар в Саут-Форк в Нью-Мексико, уничтоживший множество домов, транспортных средств, предприятий и другой инфраструктуры), засуха и потепление (оказали влияние на юг, восток и северо-запад США), наводнение (наводнение в Верхнем Среднем Западе в середине июня в нескольких штатах), шесть вспышек торнадо (в центральной и юго-восточной части США), пять тропических циклонов (Берил, Дебби, Франсин, Хелен и Милтон) и 11 экстремальных погодных явлений.

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