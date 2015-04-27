Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Ущерб от землетрясения в Непале может достигнуть 5 млрд. долларов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Серьезные международные усилия по оказанию помощи и проведению спасательных работ будут необходимы в срочном порядке, а также масштабное международное финансовое и техническое содействие долгосрочному восстановлению экономики", - говорится в сообщении главного экономиста HIS по Азиатско-тихоокеанскому региону Раджива Бисваса (Rajiv Biswas).

По его словам, качество домов в Непале является крайне низким. Это обусловило большое число разрушений рядом с эпицентром землетрясения. Эксперт указывает на очень ограниченные возможности Непала для восстановления после чрезвычайных происшествий.

Между тем, согласно оценкам Геологической службы США, сумма ущерба может составить от 1 до 10 миллиардов долларов, однако может оказаться и выше.

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло утром в субботу в Непале. Толчки были зафиксированы в 11:56 по местному времени (09:11 мск), за ними последовали еще несколько афтершоков. Эпицентр располагался в 82 километрах к северо-западу от столицы страны Катманду. Очаг залегал на глубине 15 километров.

В воскресенье Непал вновь потрясла серия афтершоков, магнитуда самого мощного из которых была 6,7. По последним данным, жертвами удара стихии стали более 3,7 тысяч человек, свыше 6,5 тысяч получили ранения.