Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Ущерб от землетрясения в Непале может достигнуть 5 млрд. долларов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Серьезные международные усилия по оказанию помощи и проведению спасательных работ будут необходимы в срочном порядке, а также масштабное международное финансовое и техническое содействие долгосрочному восстановлению экономики", - говорится в сообщении главного экономиста HIS по Азиатско-тихоокеанскому региону Раджива Бисваса (Rajiv Biswas).
По его словам, качество домов в Непале является крайне низким. Это обусловило большое число разрушений рядом с эпицентром землетрясения. Эксперт указывает на очень ограниченные возможности Непала для восстановления после чрезвычайных происшествий.
Между тем, согласно оценкам Геологической службы США, сумма ущерба может составить от 1 до 10 миллиардов долларов, однако может оказаться и выше.
Землетрясение магнитудой 7,9 произошло утром в субботу в Непале. Толчки были зафиксированы в 11:56 по местному времени (09:11 мск), за ними последовали еще несколько афтершоков. Эпицентр располагался в 82 километрах к северо-западу от столицы страны Катманду. Очаг залегал на глубине 15 километров.
В воскресенье Непал вновь потрясла серия афтершоков, магнитуда самого мощного из которых была 6,7. По последним данным, жертвами удара стихии стали более 3,7 тысяч человек, свыше 6,5 тысяч получили ранения.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
Поделиться в Facebook