Ущерб от землетрясения в Эквадоре составил 2-3 млрд. долларов

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что ущерб от произошедшего в стране землетрясения составил 2-3 млрд. долларов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он сказал после посещение зоны бедствия, добавив, что ущерб от землетрясения может варьироваться между двумя и тремя процентных пункта от роста валового внутреннего продукта.

"Давайте не будем обманывать себя, это будет длительная работа изо всех сил <...> Реконструкция на протяжении многих лет, миллиарды долларов инвестиций", - отметил президент.

В правительстве страны также сообщили, что для ликвидации последствий бедствия пришлось немедленно активизировать 600 млн. долларов из многосторонних кредиторов.