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    Ущерб от землетрясения в Эквадоре составил 2-3 млрд. долларов

    Для ликвидации последствий бедствия пришлось немедленно активизировать 600 млн. долларов из многосторонних кредиторов

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что ущерб от произошедшего в стране землетрясения составил 2-3 млрд. долларов.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он сказал после посещение зоны бедствия, добавив, что ущерб от землетрясения может варьироваться между двумя и тремя процентных пункта от роста валового внутреннего продукта.

    "Давайте не будем обманывать себя, это будет длительная работа изо всех сил <...> Реконструкция на протяжении многих лет, миллиарды долларов инвестиций", - отметил президент.

    В правительстве страны также сообщили, что для ликвидации последствий бедствия пришлось немедленно активизировать 600 млн. долларов из многосторонних кредиторов.

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