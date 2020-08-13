Ущерб от взрыва в порту Бейрута превысил $15 млрд

Ущерб от мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту Бейрута, оценивается более чем в 15 млрд. долларов США.

Ущерб от мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту Бейрута, оценивается более чем в 15 млрд. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел президент Ливана Мишель Аун в телефонном разговоре с королем Испании Филиппом VI.

"Президент Аун отметил, что, по предварительным оценкам, ущерб, который понес Ливан, превышает 15 млрд. долларов США", - говорится в сообщении пресс-службы ливанского президента, опубликованном на его сайте в среду. Отмечается, что испанский монарх выразил соболезнования и солидарность с народом Ливана, а также готовность оказать необходимую помощь.

Страховые компании предварительно оценивают убытки от взрыва в порту Бейрута в 3 млрд. долларов США. Губернатор Бейрута Марон Аббуд ранее заявил, что на реконструкцию города потребуется от 12 до 15 млрд. долларов США. Как сообщило Управление внутренней безопасности Ливана, в результате взрыва было частично или полностью разрушено около 4 тыс. зданий.