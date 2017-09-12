Ущерб от ураганов "Харви" и "Ирма" может достичь $290 млрд

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Общий ущерб экономике США от ураганов "Харви" и "Ирма" может достичь $290 млрд.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC со ссылкой на оценки президента консультационной компании AccuWeather Джоэла Майерса.

"По нашим оценкам ущерб от урагана "Ирма" составит около $100 млрд и это - один из самых значительных ущербов, когда-либо причиненных ураганами, - отметил он. - Это эквивалентно 0,5 процентного пункта ВВП. Ураган "Харви", по нашим оценкам, стал стихийным бедствием, нанесшим самый большой ущерб в истории США - около $190 млрд, что эквивалентно 1 процентному пункту ВВП".

В сумму ущерба эксперт включил ущерб, понесенный бизнесом, потери, связанные с ростом безработицы, повреждения инфраструктуры, потерю урожая, ущерб частной собственности и повышенные расходы на горючее.

По мнению эксперта, ущерб, нанесенный стихийными бедствиями, будет сказываться на экономике США вплоть до конца нынешнего года.